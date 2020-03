Afragola, accendono candela contro il coronavirus: la casa va a fuoco. Video

Afragola. Un gesto simbolico trasformato in tragedia. Una candela accesa per testimoniare l’unità della nazione contro il coronavirus ha provocato un vasto incendio ad Afragola. Ad andare in fiamme un’abitazione sulla provinciale Fratta-Afragola, al confine con Cardito.

Candela contro il coronavirus: scoppia incendio in casa

La famiglia aveva lasciato un lumino acceso all’esterno di un balcone prima di andare a dormire. La proposta stava correndo su whatsapp e sui social con l’hashtag #tuttoandràbene come gesto solidale e di speranza nei pesanti giorni dell’emergenza coronavirus. Tuttavia qualcosa è andato storto. Mentre la famiglia stava dormendo, un incendio è divampato all’esterno del balcone. Prima sono andati in fiamme i materiali presenti all’esterno, poi le scintille piovute dall’alto hanno dato fuoco a un’auto parcheggiata sul marciapiede.

Incendio in strada

I residenti si sono accorti di cosa stesse succedendo soltanto a notte inoltrata. Dopo qualche secondo di panico sono riusciti a mettersi in salvo precipitandosi in strada ed hanno chiamato i vigili del fuoco. Intorno alle 4 e 30 del mattino i pompieri della caserma di Afragola sono giunti sul posto per spegnere il fuoco che lambiva anche il secondo piano dello stabile con il rischio di crolli delle strutture. La squadra 12B del turno A, grazie all’intervento di due camion e sei vigili, ha impiegato diverse ore per domare l’incendio che ha devastato l’abitazione e sprigionato alte colonne di fumo nero.