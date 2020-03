Campania, crescono anche oggi i contagi da coronavirus: sono 12 in più

Altri contagiati da coronavirus in Campania. L’Unità di Crisi della Regione comunica che da questa mattina sono stati esaminati 59 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Ben dodici di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Coronavirus, altri dodici contagiati in Campania

Il bilancio totale dei contagiati in Campania al momento è di 234 positivi in Campania, 5 guariti e 2 deceduti. Il governatore De Luca ha intanto emanato una nuova ordinanza che inasprisce le misure restrittive e prevede una quarantena di 14 giorni per chi trasgredisce il divieto di stare a casa.

I controlli

Intanto continua il controllo da parte della Polizia Municipale di Napoli per verificare il rispetto delle norme nazionali e locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella giornata di giovedì 12 marzo sono stati controllati 463 cittadini a cui sono stati richiesti i prescritti moduli di autocertificazione. Nonostante i continui appelli volti a limitare gli spostamenti da casa per motivi di lavoro, salute e necessità, gli agenti hanno denunciato 18 soggetti ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale (non ottemperava alle disposizioni impartite dalle Autorità).