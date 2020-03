Torino, ex vigile urbano uccide moglie e figlio e poi si toglie la vita

Uccide moglie e figlio durante la quarantena da coronavirus. Succede a Beinasco, in provincia di Torino. Il killer è Franco Necco, 65 anni. Le vittime sono Bruna De Maria e il figlio, Simone Necco, 29 anni.

Beinasco, Franco Necco uccide moglie e figlio e poi si toglie la vita

L’autore del raptus di follia è un ex vigile in pensione. Il 65enne, in casa con la famiglia, ha impugnato un’arma da fuoco per ragioni da accertare, forse al culmine di una lite familiare. Avrebbe prima puntato l’arma contro la moglie, poi contro Simone. Infine avrebbe deciso di farla finita togliendosi la vita.

Sul caso indagano le forze dell’ordine. In base alle prime ricostruzioni sarebbe stato Franco Necco a chiamare il 112 dando l’allarme, dopo aver ucciso moglie e figlio, per poi togliersi la vita. Le due vittime sarebbero stati raggiunte da parecchi colpi di arma da fuoco. Inutili i tentativi di rianimazione: Simone Necco e Bruna De Maria sono morti sul colpo. La notizia ha presto fatto il giro dei social, suscitando reazioni e messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti della famiglia Necco.