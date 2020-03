A Napoli la quarantena cantando Abbracciame dai balconi. Video di Abbracciame a Napoli

Trascorre così una serata di quarantena a Napoli, cantando tutti dal balcone Abbracciame di Andrea Sannino.

E’ da ieri mattina che in tutta la Campania, da Benevento a Napoli, passando per Giugliano sono tanti che hanno voluto rallegrare le giornate e trascorrere questo tempo di quarantena cantando e ascoltando musica. E perchè no, farlo tutti insieme dal balcone.

Abbracciame, Napoli

Interi condomini si sono dunque organizzati: c’è chi provvede alla musica a tutto volume così che la sentano tutti gli altri residenti, chi canta, chi accende un faro. E così ieri in via Duomo da un’abitazione è partita Abbracciame di Sannino e subito gli altri residenti della zona hanno iniziato a cantare dai propri balconi. Il video è stato pubblicato sui social e così in pochissimo è divenuto virale.

La tammurriata a Benevento

Stessa cosa era accaduta già in mattinata a Benevento dove dei cittadini hanno intonato la tradizionale tammurriata. Nacchere e tammorra, musica e tanta allegria e così hanno messo in scena la tradizionale ballata campana.

Flash mob con l’Inno di Mameli

Sempre ieri pomeriggio, a Giugliano, in un parco di Casacelle, è stato invece intonato l’inno di Mameli. E sempre sulle note dell’inno di Mameli ci sarà un flash mob questa sera, venerdì 13 marzo, alle ore 20. L’appuntamento per tutti è sempre affacciati ad un balcone: partirà la musica e insieme si potrà cantare per sentirsi comunque vicini nonostante le distanze in questo periodo difficile per gli italiani.