Campania, il coronavirus non si ferma: altri venti contagiati nella giornata di oggi

Il contagio di coronavirus cresce anche in Campania. Oggi pomeriggio altre venti persone sono risultate positive al Covid-19. A darne conferma è un comunicato della protezione civile della Regione. Il totale dei contagiati sale a 200.

Campania, altri contagiati da coronavirus: ora sono 200

“Sono stati esaminati questa mattina 54 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno – si legge nel comunicato -. Venti di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’. Il totale dei positivi in Campania è di 200″.

Ieri i contagiati erano 180. Il trend è in crescita. Il Governatore De Luca ha ribadito più volte la necessità di rispettare le direttive governative e di non uscire di casa. I comportamenti irresponsabili, in questa fase ascendente del contagio, possono aggravare ulteriormente la situazione.