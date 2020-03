Afragola, primo caso di Coronavirus in città

Afragola. Primo caso positivo al Coronavirus in città. Lo ha appena annunciato il sindaco Claudio Grillo su Facebook in un video-messaggio.

Afragola, primo caso di Coronavirus

“Cari concittadine e cari concittadini, ho appena ricevuto la notizia ufficiale dall’Asl Napoli 2 Nord del primo caso di coronavirus sul nostro territorio. Il paziente è stato messo in quarantena domiciliare con i familiari”.

“Ho immediatamente attivato centro operativo comunale affinchè si prendesse tutte le precauzioni. L’invito più grande è di essere sereni e tranquilli ma l’invito ancora più grande è quello di rispettare le poche regole dettate dal Presidente del Consiglio a non uscire di casa e di evitare contatti diretti”, ha detto il primo cittadino.

“Usciamo di casa – prosegue il sindaco – solo per acquisti di prima necessita e farmaci, solo cosi possiamo evitare nuovi contagi. Tutte precauzioni sono state messe in atto: la Protezione civile, il comando di Polizia locale, associazioni di volontariato ci sono. Nelle prossime ore vi comunicheremo tutte le azioni messe in campo”.