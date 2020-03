Qualiano, carabinieri in campo per controllo delle autocertificazioni

Qualiano. Più controlli sul territorio per la tutela della salute pubblica. I Carabinieri della Compagnia di Giugliano stanno sensibilizzando tutti i cittadini affinché rispettino le regole governative.

Qualiano, controlli autocertificazioni

I militari dell’Arma stanno verificano a Qualiano che chi si mette in viaggio lo faccia per “comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o anche per motivi di salute”, come previsto dal decreto, e le dimostri mediante autocertificazione.

Ogni tipo di spostamento, anche, ovviamente, all’interno del proprio Comune di residenza può essere soggetto a verifiche. Si ricorda che senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.