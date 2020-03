E’ atteso un nuovo decreto, ancora più restrittivo, che potrebbe individuare una unica zona rossa: l’Italia intera, con la chiusura di tutte le attività, con esclusione delle farmacie e dei generi alimentari e dei servizi essenziali.

Giuseppe Conte ha annunciato via Twitter che parlerà fra poco: “Questa sera mi collegherò in diretta per darvi alcuni annunci importanti”. La nuova conferenza stampa è prevista per le 21:40.