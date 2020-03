Sergio Castellitto chi è: film, figli, vita privata, età, altezza

Sergio Castellitto è un attore, regista e sceneggiatore italiano. Conosciamo meglio Sergio Castellitto: i film, i figli, la vita privata, l’età, l’ altezza dell’attore.

Sergio Castellitto: film

Esordisce ben presto in teatro lavorando con registi importanti come Luigi Squarzina, Aldo Trionfo. Negli anni novanta ottiene successi nella fortunata commedia di Neil Simon A piedi nudi nel parco (1994) e nella pièce Recital su Derek Jarman (1995). Nel 1996 esordisce come regista teatrale.

Nel cinema esordisce nel 1981 come semplice comparsa in Tre fratelli. La sua prova migliore del primo periodo è in Sembra morto… ma è solo svenuto di Felice Farina, di cui scrive anche il soggetto e collabora alla sceneggiatura. Si fa conoscere al grande pubblico nelle commedie Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi e Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone, non disdegna ruoli di impegno come in La carne di Marco Ferreri e L’ora di religione di Marco Bellocchio. Molto richiesto all’estero, lavora con una certa continuità in Francia.

Vince due Nastri d’argento con Il grande cocomero di Francesca Archibugi e L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore, nonché di un David di Donatello per Non ti muovere, tratto dall’omonimo romanzo della consorte Margaret Mazzantini e da lui anche diretto e sceneggiato. Nel 2006 torna a recitare con Bellocchio nel film Il regista di matrimoni e lavora per la prima volta con Gianni Amelio nel film La stella che non c’è.

Sul piccolo schermo compare per la prima volta nel 1982, ma è dalla metà degli anni ottanta che la sua presenza diventa costante. Ottiene grande successo di pubblico nella serie Un cane sciolto, diretta da Capitani. Il trionfo arriva con le eccellenti interpretazioni e di straordinaria intensità emotiva di Fausto Coppi, Don Lorenzo Milani, Padre Pio ed Enzo Ferrari dove con una magistrale interpretazione rivestendo i panni del Drake racconta tutta la sua storia e quella della Ferrari fino ai giorni nostri in una serie a due puntate diretta da Carlo Carlei nel 2003. Conoscerà anche l’insuccesso, nel 2004, con l’interpretazione del commissario Maigret nella serie di due telefilm per Mediaset diretti da Renato De Maria.

Attore tra i più completi del panorama italiano, in Caterina va in città, di Paolo Virzì, interpreta un mediocre e logorroico insegnante delle superiori.

Castellitto ha recitato in inglese ne Le cronache di Narnia – Il principe Caspian nel ruolo di Re Miraz, zio e antagonista del giovane Caspian.

Ha avuto un’esperienza di doppiaggio nell’edizione italiana del film d’animazione Persepolis. Il 1º aprile 2013 fa il suo debutto su Sky Cinema 1 nella serie In Treatment.

L’8 agosto 2013 gli viene attribuito il Pardo d’onore alla carriera durante la 66ª edizione del Festival del film Locarno

Sergio Castellitto: figli e vita privata

Nel 1987 si sposa con Margaret Mazzantini, conosciuta recitando in Le tre sorelle di Cechov; da lei avrà quattro figli: Pietro (1991), Maria (1997), Anna (2000) e Cesare (2006).

Sergio Castellitto: età

E’ nato a Roma, il 18 agosto 1953. Ha 66 anni.

Sergio Castellitto: altezza

E’ alto 1,78 cm.