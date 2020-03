Audio fake su contagiato nel Casertano. Gli agenti hanno individuato l’autore della nota diffusa su WhatsApp, che ha creato allarme nei residenti di Curti.

Audio fake su contagiato nel Casertano: individuato l’autore

Nella intera giornata di ieri, con particolare attenzione alla fascia serale, la Polizia di Stato ha effettuato mirati controlli per verificare il rispetto delle statuizioni disposizioni di legge finalizzate al contrasto della diffusione del virus COVID-19.

I controlli

In particolare, gli agenti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno controllato tutti gli esercizi pubblici del territorio.

Due persone, oggetto di controllo, non hanno addotto ragioni in merito alla loro presenza in strada. Inoltre, al culmine di attività investigativa avviata alcuni giorni i militari hanno individuato e denunciato alla locale procura della Repubblica un individuo.

L’uomo nei giorni scorsi aveva diffuso sul sistema di messaggistica Whattsapp notizie non veritiere, che hanno creato allarme nella popolazione, circa un caso di contagio davirus COVID-19 nel comune di Curti.