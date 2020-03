Gli uffici postali di Giugliano restano chiusi per lavori di manutenzione. In via Primo Maggio, via Magellano e via Togliatti non sono garantiti i servizi di sportello.

Giugliano, gli uffici postali restano chiusi per lavori di manutenzione

Out anche i sportelli automatici ATM Postemat: i cittadini, dunque, non potranno prelevare danaro con carta prepagata. Fatta eccezione per l’ufficio postale di via Togliatti.

La sospensione del servizio postale sembra interessare anche i comuni limitrofi; alcune segnalazioni giungono, infatti, da Marano dove alcuni uffici sono rimasti chiusi. A Villaricca non si riscontra ancora nessun problema: è possibile ancora recarsi alle Poste, ma le operazioni di prelevamento di denaro contante dagli sportelli automatici sono al momento sospese.