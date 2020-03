“Andrà tutto bene”, gli striscioni arcobaleno dei bambini contro la paura

Sono giorni di paura ma anche giorni di speranza. E questi messaggi di speranza, oltre che arrivare dai medici che stanno tentando di tutto in questi giorni pur di curare i pazienti affetti da Coronavirus, arrivano come spesso accade nei momenti bui dai bambini.

Arcobaleno, il disegno con scritto “Andrà tutto bene”

In tanti, da Milano a Palermo, stanno disegnando in questi giorni un arcobaleno con scritto: “Andrà tutto bene” che è l’hashtag che si sta utilizzando in queste settimane in Italia.

L’iniziativa sta girando sui social e invita le famiglie, in particolare i bambini, a realizzare un disegno con un arcobaleno e la scritta “andrà tutto bene” per appenderlo davanti a casa o esporlo sul balcone.

Il messaggio che circola sui social

“Vogliamo lanciare un’onda di positività e in più i bimbi si divertiranno a dipingere. Fate girare questo messaggio. Iniziativa ludica per dare un po’ di colore a questa situazione grigia” si legge nel post diffuso sulle bacheche dei gruppi di quartiere su Facebook e Whatsapp. Un messaggio di positività, di voglia di non arrendersi, di lottare, ma anche un modo per far distrarre i più piccoli, costretti a rimanere a casa con i nonni, i genitori o la babysitter per la scuola chiusa. Nei giorni scorsi in varie regioni erano apparsi sui muri e sulle serrande dei negozi dei post-it anonimi con scritto:”Andrà tutto bene”.

Ora questo messaggio è passato sui balconi delle abitazioni. Così che chiunque passi lo veda e gli scappi un sorriso di speranza. Le case di tanti italiani sono dunque invase di pennelli, tempere, lenzuola e cartelloni da dipingere. I bambini sorridono e si impegnano a fare un disegno bellissimo e per un momento si lasciano alle spalle la noia dei giorni chiusi in casa e danno sfogo alla creatività.