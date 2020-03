Coronavirus, uomo infetto esce dall’isolamento per andare a fare la spesa: denunciato

Positivo al coronavirus va in strada a fare la spesa. Succede a Sciacca, in provincia di Agrigento (Sicilia). Si tratta di un inserviente dell’ospedale cittadino, ora indagato dalla Procura della Repubblica. Deve rsipondere di concorso colposo in epidemia e inosservanza delle normative disposte dal decreto anti-virus.

Sciacca, positivo al virus va a fare la spesa

L’uomo, nonostante fosse stato trovato positivo al coronavirus, era uscito dall’isolamento per andare al supermercato. L’inchiesta è nata dopo una denuncia da parte di alcuni testimoni che erano a conoscenza della sua positivlità al virus. La magistratura ha avvisato del caso l’autorità sanitaria. Il reato di epidemia colposa nella forma aggravata è punito fino a 12 anni. Gli inquirenti ora dovranno ricostruire la rete di contatti del contagiato per accertare eventuali nuovi casi di positività.