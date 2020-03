Campania, cresce il contagio: altri dieci positivi. De Luca: “Non ordinate le pizze”

Cresce il bilancio dei contagiati da coronavirus in Campania. Secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino della Protezione Civile, i positivi salgono a 147. Nel pomeriggio di ieri altre dieci persone sono risultate infettate.

Campania, altri 10 contagi da coronavirus

“L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania – si legge nella nota stampa -comunica che nel pomeriggio odierno sono stati esaminati 80 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Dieci di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”. Sui 147 contagiati, due risultano guariti e dimessi dalle strutture ospedaliere.

De Luca su Raitre: “Non ordinate le pizze”

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ieri è stato ospite a Carta bianca, trasmissione in onda su Rai3. Ha ribadito che la situazione è grave.”44 persone sono in terapia intensiva – ha dichiarato il presidente della Regione -. Dieci persone sono intubate. La grande incognita è legata a coloro che sono venuti dal Nord. 1733 li abbiamo identificati, ma ci sono migliaia di persone non in isolamento. Stiamo facendo un disperato tentativo di evitare che il contagio diventi incontrollabile”.

Ha poi proseguito: “La prevenzione prima era nella ricostruzione dei contatti, ora la prevenzione individuale non più possibile. Posti letto per tutti non ci sono e quindi le mezze misure non sono più tollerabili. Evitiamo anche di ordinare le pizze. Se dieci pizzerie portano pizze a cento persone sono mille contatti. In dieci giorni sono diecimila contatti. E infine un appello: c’è carenza di sangue. Ci sono sette bambini in attesa di trapianto di midollo. Sangue non ce n’è”. “