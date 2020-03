Qualiano, centro scommesse e sala giochi aperti: denunciate tre persone

Continuano senza sosta i controlli disposti dal comando provinciale di napoli per il rispetto delle norme imposte dal governo per fronteggiare il Coronavirus.

Qualiano, ancora sala giochi aperte

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità tre persone titolari di due diversi esercizi commerciali.

Denunciato un 45enne di Villaricca, proprietario di una sala giochi in via di Vittorio, poiché la sua attività era regolarmente aperta nonostante il divieto.

Una 34enne e un 45enne, coniugi e entrambi del posto, sono stati invece denunciati perché anche il loro centro scommesse in via campana era operativo. Per il 45enne – in qualità di gestore – anche un’altra denuncia: non era in possesso del titolo di polizia e del del titolo di rappresentanza in assenza della titolare.