Chi è Gerard Butler: età, vita privata, carriera, peso, 300 con Gerald Butler

Questa sera in tv andrà in onda Giustizia Privata. Protagonista del film è Gerald Butler nei panni di Clyde Shelton.

Chi è Gerard Butler?

Gerard, 1 metro e 88 centimetri di altezza e 86 kg di peso, nasce a Paisley, vicino a Glasgow, il 13 novembre 1969. I genitori sono Margaret ed Edward, un allibratore. La famiglia si sposta in Canada quando lui ha solo 6 mesi, ma quando la madre e il padre divorziano, lei torna in Scozia con il figlio di quasi 2 anni.

La carriera

Il successo e il riconoscimento internazionale, però, arrivano nel 2007 quando interpreta Leonida in 300, tratto da una graphic novel. Nello stesso anno lo vediamo nella pellicola drammatica P.S. I Love You. Nel 2009 torna alla commedia con La dura verità e poi Il cacciatore di ex. Gerard Butler, però, è conosciuto anche per le sue parti nelle pellicole d’azione come Gamer, Giustizia privata, Gods of Egypt e Attacco al potere, di cui hanno prodotto due sequel.

Dal 2010 al 2019, inoltre, doppia la trilogia del cartone animato Dragon Trainer. Negli ultimi anni, infine, lo possiamo vedere sempre al cinema in The Vanishing – Il mistero del faro e nel terzo capitolo di Attacco al potere, il cui sottotitolo è Angel Has Fallen.

Nella sua carriera, Gerard Butler, ha vinto un MTV Movie Award per 300 e ha ricevuto altre candidature per la stessa interpretazione.

La vita privata di Gerard Butler: fidanzata, moglie e figli

Nel corso della sua vita, la star di Hollywood ha avuto molte relazioni, alcune certe e altre mai confermate. Nel 2004, come riporta Ranker, la fidanzata è stata Chiara Conti, per poi lasciare spazio a Josie d’Arby. Nello stesso anni ha avuto una relazione con Yuliya Mayarchuk. Una storia un po’ più lunga l’ha avuta, invece, con Jasmine Burgess dal 2007 al 2008.

Alcuni rumors affermavano avesse avuto un flirt con Rosario Dowson, Naomi Campbell, Cameron Diaz, Jennifer Aniston, Lindsay Lohan, Goga Ashkenazi, Martina Rajic e Lizzie Cundy.

Tra le storie, invece, confermate ricordiamo Shanna Moakler, Brandi Glanville, Madalina Ghenea e Morgan Brown. Con quest’ultima Gerard Butler ha intrapreso una relazione nel 2014 per lasciarsi nel 2016. In seguito, però, dal 2017 al 2019 hanno riprovato a stare insieme, fallendo nuovamente. Inoltre, nel 2017 si vociferava di una storia conBarbara d’Urso, fatto poi smentito. Ad oggi, quindi, l’attore non ha una moglieo dei figli.

Dove seguire Gerard Butler: Instagram, Twitter e profili social

Facendo una veloce ricerca sul web possiamo scoprire che Gerard Butlerpossiede un account su tutti i profili social più importanti. Su Instagram conta oltre 2 milioni e mezzo di seguaci. Qui vediamo varie immagini prese dai set su cui ha lavorato, ma anche foto in compagnia di amici e numerosi selfie. Su Twitter, invece, ha più di 500 mila followers, mentre su Facebook quasi 5 milioni.

Film

