Coronavirus, premier Conte: “Scuole e università chiuse fino al 3 aprile”

Prorogata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università italiane fino al 3 aprile. Lo ha appena annunciato il premier Conte durante una conferenza stampa straordinaria.

Scuole e università chiuse fino al 3 aprile

La possibilità che la sospensione delle attività didattiche potessero prolungarsi fino al mese prossimo non era mai stata esclusa. Non era ancora ufficiale, ma da qualche giorno circolava la circolare del Miur. Nel documento si legge: “Nelle istituzioni scolastiche sono sospese tutte le riunioni degli organi collegali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte stasera ha confermato la proroga della chiusura delle scuole e degli atenei italiani. Stasera firmerà il nuovo decreto che entrerà in vigore a partire da domani.