Il santo rosario, l’adorazione e la messa in onda su Teleclubitalia: tutti gli appuntamenti

In questi giorni di emergenza, in cui sono state sospese le sante messe e tutti gli appuntamenti liturgici e in cui è necessario restare a casa, Teleclubitalia porterà nelle case dei suoi telespettatori alcuni appuntamenti liturgici.

Lo scopo è, come sempre, quello di far sì che anche chi è costretto a casa possa vivere un momento di preghiera grazie alla tv. L’impegno in tal senso della nostra emittente va avanti da anni con le dirette delle processioni, le sante messe in diverse occasioni e le feste patronali.

In occasione di questo momento di emergenza dovuto al Coronavirus, Teleclubitalia trasmetterà martedì alle ore 11 il santo rosario dalla cappella della Madonna della pace del Santuario dell’Annunziata di Giugliano.

Giovedì alle 20 l’adorazione eucaristica in diretta dalla parrocchia di San Pio X.

Domenica alle ore 10 la santa messa in diretta dalla parrocchia di San Pio x.

Ricordiamo che le messe e tutti gli appuntamenti liturgici sono stati sospesi.