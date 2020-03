Campania, il contagio non si ferma: altri cinque infetti. De Luca: “Restate a casa”

Cinque nuovi contagiati in Campania. Non si ferma l’epidemia da coronavirus in Campania. Oggi, 9 marzo, altre persone risultano positive al Covid-19, oltre ai 115 di ieri. A renderlo noto è in un comunicato stampa la Protezione Civile.

Campania, cinque nuovi contagiati

“L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania – si legge nella notta – comunica che nella mattinata odierna sono stati esaminati 40 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Di questi 5 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”. Il totale dei positivi in Campnia sale a 120.

Quattro i morti

A rendere più drammatico il bilancio però sono i quattro morti accertati negli ultimi due giorni. Si tratta di un’anziana di Ottaviano, di un anziano del casertano e di due persone di mezza età: Giuseppe Buonaugurio di Mondragone, 47 anni, e Teresa Franzese di Napoli, anche lei 47 anni. Gli ultimi due soffrivano entrambi di epilessia. Alla luce degli ultimi aggiornamenti, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in un videomessaggio su Facebook ha invitato nuovamente la cittadinanza a restare in casa per evitare i contatti interpersonali e la diffusione del contagio.