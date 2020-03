Tre uomini e una gamba stasera in tv: trama, cast e curiosità del film in onda su Italia 1 alle 21,20

Tre uomini e una gamba. Questa sera andrà in onda su Italia 1 alle ore 21.21, il film Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il film, del 1997, rappresenta l’esordio cinematografico del trio comico dopo la loro carriera in televisione e i corti teatrali del 1995.

Tre uomini e una gamba, la trama

Aldo, Giovanni e Giacomo sono pronti per raggiungere le rispettive famiglie in vacanze. I loro familiari, infatti, sono in Puglia per trascorrere dei giorni al mare. Aldo e Giovanni sono sposati con due sorelle, mentre Giacomo fa coppia con una terza e deve sposarsi a breve proprio in Puglia.

Sono sottoposti al gioco meschino e tirannico del suocero che li ha assunti nel proprio negozio di Milano. Oltre ai bagagli, il trio carica in macchina anche una gamba di legno, un oggetto alquanto inusuale, realizzato da uno scultore americano, che si chiama Gerpez e la devono portare all’arricchito suocero. Durante il loro spostamento in auto, dovranno affrontare una serie di incidenti che avranno vari e inaspettati risvolti.

Tre uomini e una gamba, il cast

ldo Baglio: Aldo Baglio, Al, Ajeje Brazorf, Dracula

Giovanni Storti: Giovanni Storti, John, controllore, Gino

Giacomo Poretti: Giacomino Poretti, Jack, passeggero, Michele

Marina Massironi: Chiara, Giusy

Carlo Croccolo: Eros Cecconi

Maria Pia Casilio: signora Cecconi

Luciana Littizzetto: Giuliana Cecconi

Gaetano Amato: ricettatore

Tre uomini e una gamba, le curiosità

Il titolo del film fa ricordare il romanzo di Jerome K. Jerome, del 1889, intitolato Tre uomini in barca (per non parlare del cane): anche in questo caso, i tre amici coinvolti vivono diverse avventure a bordo di una barca, insieme a un cane che fa venire in mente il bulldog presente nel film.

Nella pellicola vengono fatti diversi riferimenti ad altri lavori cinematografici, come Biglietto amaro di Remo Garpelli e a Marrakech Express di Gabriele Salvatores.

Il film è stato girato – in gran parte – a Roma, all’EUR, nonostante si svolga prevalentemente a Gallipoli e a Milano.