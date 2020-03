Coronavirus in Campania, c’è una terza vittima: è una donna di 81 anni

E’ la terza paziente morta con il Coronavirus in Campania. Si tratta di una donna di 81 anni, di Ottaviano, deceduta al pronto soccorso di Nola.

Coronavirus in Campania, c’è la terza vittima

Il tampone effettuato dopo la morte accerta che è affetta da Covid-19 e al presidio d’urgenza dell’ospedale Santa Maria della Pietà sospendono l’attività per sanificare i reparti.

!Ma nessun medico è stato messo in quarantena”, fanno sapere dalla direzione generale dell’Asl Napoli 3 Sud. La vittima era arrivata in pronto soccorso ieri mattina con un edema polmonare ma non ce l’ha fatta a superare la crisi.