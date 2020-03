Flavio Montrucchio: altezza, Alessia Mancini, moglie, figli, età

Flavio Montrucchio: altezza, moglie, figli, età. Chi è Flavio Montrucchio? E’ un attore e conduttore televisivo italiano. Oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Flavio Montrucchio: altezza

E’ alto 1,84 cm.

Flavio Montrucchio: età

E’ nato a Torino, il 15 maggio 1975. Ha 44 anni.

Flavio Montrucchio e la moglie Alessia Mancini

Dall’11 ottobre 2003 è sposato con Alessia Mancini, conduttrice tv e attrice.

Flavio Montrucchio: figli

La coppia ha due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015.

Carriera di Flavio Montrucchio

Ha conseguito la maturità scientifica. Nel 2001 arriva sul piccolo schermo. Entra nella casa del Grande Fratello, vincendo la sua edizione. Subito dopo, inizia a studiare recitazione e l’anno dopo al GF, entra a far parte del cast di Centovetrine.

Rimane nella fiction italiana per ben 5 anni e nel frattempo inizia anche a recitare a teatro. Dopo aver recitato per vari musical e in varie serie tv, lo ritroviamo nelle vesti da concorrente in di Tale e Quale Show. Determinato e intraprendente, debutta come conduttore allo Zecchino D’oro insieme a Cristel Carrisi. Conduce anche 4 mamme, il reality show su Fox Life fino a quando nel 2019 non prende in mano il programma di Real Time, Primo Appuntamento.

Flavio Montrucchio: instagram

E’ presente sui social. Questo il suo profilo Instagram molto attivo e seguito da oltre 200mila follower. Nel tempo libero, Flavio ama trascorrere il tempo con la sua famiglia. Ritiene fondamentale dover essere una padre presente per i suoi figli. Gli piacerebbe condurre un programma con la moglie Alessia.