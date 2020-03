Giugliano, una città in panne per un breve temporale: auto nei tombini e strade come fiumi

GIUGLIANO. Una scena già vista, una scena che puntualmente si ripete a ogni pioggia un po’ più abbondante. Strade che diventano fiumi in piena, auto in panne, altre che finiscono nei tombini che saltano.

Giugliano, allagamenti in città

E’ quello che è successo anche oggi, come sempre, a Giugliano dopo il temporale delle 13. Grandine e pioggia che sono andate avanti per circa un’ora hanno messo ko una città. Sempre il solito problema: le fogne non reggono, i tombini neppure e basta qualche goccia in più per far saltare completamente il sistema.

Le zone più colpite sono sempre le stesse: via Colonne dove ormai è consuetudine che il tombino allo svincolo di via Gioberti salti e qualche auto ci finisca all’interno, come è accaduto oggi per una Fiat Panda, piazza San Nicola, via San Francesco D’Assisi, via Santa Rita da Cascia che sono divenute impraticabili. Gli automobilisti sono stati costretti a fare lo slalom tra tombini saltati e acqua che sgorgava a fiumi.

I disagi ovviamente si sono registrati anche in tutti gli altri comuni dell’area nord, non solo a Giugliano.

Tante le auto in panne e gli automobilisti che, impauriti, hanno deciso di accostare e attendere che la situazione migliorasse. Tra qualche ora sarà così, ma al prossimo temporale, nulla di nuovo sotto questo cielo.