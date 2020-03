Kung Fu Panda 2 stasera in tv: trama, cast e curiosità di Kung Fu Panda 2 alle 21.15 su Italia 1

Kung Fu Panda 2. Questa sera, alle ore 21.15 su Italia 1, andrà in onda il film di animazione Kung Fu Panda 2. Pellicola del 2011 è stato prodotto dalla DreamWorks Animation e diretto da Jennifer Yuh. Il film è il sequel di Kung Fu Panda e secondo capitolo della serie Kung Fu Panda, alla revisione della sceneggiatura ha collaborato anche Charlie Kaufman.

Kung Fu Panda 2, la trama

Il kung fu forse è arrivato alla fine dei suoi giorni, l’era industriale incalza nella figura del perfido Shen, figlio dei reggenti, cacciato dal palazzo reale per aver voluto trasformare l’uso della polvere pirica dei fuochi d’artificio in quello della polvere da sparo dei cannoni.

Il panda Po, diventato Guerriero Dragone nello scorso episodio, dovrà, insieme ai sui compagni guerrieri, i cinque cicloni, combattere con l’arma del Kung Fu un terribile criminale che vuole conquistare la Cina e distruggere il Kung Fu.

La sfida è molto difficile ma per riuscire a battere il suo nemico Po dovrà scavare nelle sue origine e capire da dove viene tutto il suo potere.

Kung Fu Panda 2, il cast

Jack Black: Po

Dustin Hoffman: Shifu

Angelina Jolie : Tigre

: Tigre Jackie Chan : Scimmia

: Scimmia Lucy Liu: Vipera

David Cross: Gru

Seth Rogen: Mantide

Gary Oldman: Lord Shen

James Hong: Mr. Ping

Michelle Yeoh : Divinatrice

: Divinatrice Danny McBride: capo lupo

Dennis Haysbert: Maestro Bue Infuriato

Jean-Claude Van Damme: Maestro Croc

Le curiosità del film

Il maestro Oogway (la tartaruga), scomparso nel primo film, appare in un cameo iniziale mentre pesca sulla luna della Dreamworks.

Il pavone Shen era stato originariamente ideato per il primo film, e sarebbe dovuto essere un subdolo sindaco. La produzione cambiò poi idea all’inizio della lavorazione. Shen combatte con uno stile di arti marziali cinese chiamato Cailifo, in cui normalmente viene utilizzato un ventaglio in metallo a scopo difensivo, che lui sostituisce con le penne della sua coda.

Il Maestro Croc, verso la fine del film, salta su una barca e atterra in una posizione di spaccata. Questa è una mossa caratteristica dell’attore che gli presta la voce, Jean-Claude Van Damn.