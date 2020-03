Chi è Samuel L Jackson: vita privata, film, moglie, altezza, peso

Questa sera, 6 marzo, alle ore 21.30 andrà in onda Big game caccia al presidente, su Italia 1. Uno dei protagonisti del film sarà Samuel L Jackson nei panni del presiedete degli Stati Uniti d’America.

Chi è Samuel L Jackson

Samuel L Jackson è un famoso attore statunitense, noto per i ruoli di cattivo che spesso interpreta all’interno dei film che lo vedono protagonista. L’attore è nato a Washington il 21 dicembre 1948. È alto 1,90 cm e pesa 102 kg.

La sua lunga carriera comincia lavorando con Bruce Willis in diversi film. Tra questi, Pulp Fiction, per cui ha ricevuto anche una nomination al Premio Oscar come miglior attore non protagonista. Ha preso parte anche al film Die Hard (Duri a morire) e ad Unbreakable (Il predestinato).

Samuel L Jackson: vita privata

Cresce nel Tennessee dove si avvicina subito ai movimenti per la lotta dei diritti civili in America. Samuel sarà uno dei portatori della bara di Martin Luther King. Per le sue attività viene sospeso dal college, questa esclusione lo porterà ad aderire alle Pantere Nere, l’ala più estrema del movimento. La madre, avvisata dall’FBI sulle attività del figlio, lo spedisce a Los Angeles per allontanarlo dai possibili problemi. A Los Angeles, Samuel L Jackson inizierà la carriera come attore debuttando con il film Together for Days nel 1972.

La vita di Samuel L. Jackson è stata abbastanza difficile, soprattutto nei primi anni. Il padre di Samuel è andato via quando era piccolo e lui ha vissuto con madre e nonni nel Tennessee. Era balbuziente e per superare il disturbo gli fu consigliato di fare un provino per uno spettacolo all’interno del college in cui studia.

Samuel L Jackson si è sposato dal 1980 con l’attrice LaTanya Richardson. La coppia ha avuto una figlia, Zoe.

I film di Samuel L Jackson

Jackie Brown” del 1997, “Django Unchained”, 2012, “The Hateful Eight” del 2015. Ha fatto un cameo in “Kill Bill 2” del 2004. Ha prestato la voce nel film “Bastardi senza gloria” del 2010. Molto importanti i ruoli del Maestro Jedi Mace Windu nei prequel di Star Wars e del direttore Nick Fury nella serie Agents of Shields.

Lo hanno inoltre inserito nel libro “Guinness dei Primati 2009” per aver preso parte a film record di incassi al botteghino e non. Ha ottenuto ben 7, 42 miliardi di dollari in 68 film.