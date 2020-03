Loredana Errore si racconta dopo l’incidente: “Protetta da Santa Rosalia”, miracolo Loredana Errore

Loredana Errore nasce a Bucarest e viene adottata a pochi mesi di vita da una famiglia di Agrigento, ma solo a 2 anni si trasferisce finalmente in Sicilia. I primi due anni di vita li passa in un orfanotrofio di Bucarest. Classe 1984, esordisce adolescente nel panorama musicale italiano, ma è solo nel 2009, con l’ingresso in Amici di Maria De Filippi, che raggiunge il successo.

Loredana Errore, l’incidente

La vita di Loredana cambia radicalmente il 4 settembre 2013. Resta vittima di un devastante incidente stradale che la rallenterà per moltissimo tempo.

Le immagini dell’incidente della cantante di “Ragazza occhi cielo” e tantissime belle canzoni ha spiegato, in un vecchio post su Facebook, ha voluto fare chiarezza su che cos’è successo. In molti, infatti, l’avevano accusata di essere ubriaca ma la cantautrice stessa ha voluto categoricamente smentire questa voce: “Aveva bevuto soltanto un bicchiere di birra.” Ma qualcuno da lassù ha voluto proteggerla.

La cantante ha svelato che purtroppo ricorda tutti i dettagli di quell’incidente: la Errore è stata, secondo il suo racconto, protetta da Santa Rosalia, che l’ha sempre fatta rimanere vigilie.

Il miracolo di Loredana Errore

Non ha dubbi che si sia trattato di un miracolo e lo dice con umiltà e con semplicità. Il 27 ottobre, il giorno del suo compleanno, ha provato ad alzarsi e ce l’ha fatta. Nessuna spiegazione da parte dei medici. Non ha mai pianto anche se tante volte si è scoraggiata ma dopo 6 mesi di riabilitazione è tornata a fare tutto e poi con altri cicli di fisioterapia a migliorare sempre di più. Oggi è tutto come prima dell’incidente anche se deve sempre continuare ad allenarsi.

Soprattutto, la Errore, sottolinea che non deve lasciarsi andare a pensieri dolorosi e negativi, è stata dura ma ce l’ha fatta e oggi torna a cantare con una luce diversa, ha molto da dire, da trasmettere. Sogna di partecipare a Sanremo, si emoziona solo quando vede le immagini del festival a cui partecipò accanto ad Anna Tatangelo con “Bastardo”.