Chi è Emilio Solfrizzi ospite a Vieni da Me: moglie, figli, film e vita privata

Vieni da me. Emilio Solfrizzi è l’ospito di oggi 6 marzo a Vieni da Me, programma condotto da Caterina Balivo. Andiamo a scoprire chi è l’attore barese.

Chi è?

Emilio Solfrizzi è un attore e comico italiano. È nato a Bari il 5 aprile 1962, ha 54 anni ed è alto 182 centimetri. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico a Bari, si laurea al DAMS di Bologna. Nel 1985 forma con il compagno di studi Antonio Stornaiolo la coppia comica Toti e Tata e, tre anni dopo, iniziano a collaborare con l’autore Gennaro Nunziante, realizzando spettacoli. Solfrizzi arriva al grande pubblico di Canale 5: interpreta il giornalista Lino Linguetta in Striscia la notizia. Nel 1998 il duo si scioglie e Solfrizzi si trasferisce a Roma due anni dopo. Esordisce poi anche al cinema con Selvaggi di Carlo Vanzina nel 1995. Tra le tanti interpretazioni ricordiamo il ruolo in Tutti pazzi per amore su Rai 1 e nei film Maschi contro femmine e Femmine contro maschi.

Emilio Solfrizzi, moglie, figli e vita privata dell’attore

Non si sa molto sulla vita privata dell’attore e comico italiano. Quello che si conosce è che è sposato e ha due figli. La moglie si chiama Renata e i due sono uniti da molto tempo. Dal matrimonio, poi, sono nati due figli, che la coppia ha deciso di chiamare Francesco e Luca. L’attore, durante diverse interviste, ha fatto sapere di essere innamoratissimo della moglie. Con lei ama trascorrere il suo tempo libero, soprattutto andando al mare o girando in motocicletta. Tra le passioni di Solfrizzi, come da lui dichiarato, infatti c’è l’amore per la famiglia. Ma non solo: anche quello per l’ambiente e per la sua terra, ossia la Puglia.

Emilio Solfrizzi, altre curiosità sull’attore

L’attore ha confessato che uno degli incontri più importanti per la sua carriera è stato quello con la regista Cristina Comencini. Quest’ultima lo ha scelto per il suo film Matrimoni e grazie a ciò Emilio ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello, come miglior attore non protagonista.