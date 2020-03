Gerry Scotti, crampo durante Striscia la Notizia: “Mettiti sdraiato”. Video

Puara durante la trasmissione Striscia la Notizia. Gerry Scotti accusa malore subito dopo aver lanciato il servizio. È successo lunedì 2 marzo, giorno in cui alla guida del tg satirico di Canale 5 ha debuttato la nuova coppia di conduttori formata da Gerry e da Franesca Manzini, che ha preso il posto di Ficarra e Picone. Nel lanciare il servizio di Cristiano Militello dedicato a Striscia la Striscione il presentatore, fuorionda, ha accusato un crampo che ha dato luogo a una gag esilarante mostrata nella puntata di martedì 3 marzo. IL VIDEO.

Gerry Scotti si sente male a Striscia la Notizia

Subito dopo aver lanciato il servizio Gerry Scotti si porta la mano al fianco e con una smorfia di dolore spiega di avere un crampo addominale, quindi prima si prova a distendere sulla poltrona poi si alza e si appoggia con faccia sofferente al bancone di Striscia. Francesca Manzini accorre prontamente in suo aiuto cercando di rendersi utile: “Mettiti sdraiato sul fianco…ma dove, al testicolo?” chiede l’imitatrice provocando la reazione stupita di Gerry: “Ma che al testicolo!”. Francesca Manzini non sa se si tratta di uno scherzo o se il dolore è reale: “Non lo so stavi così, sei serio? Guarda che ho fatto massaggi quando ero povera. Ma che ridi quando stai male? Uno ha un crampo e ride?”. Scotti però pur sorridendo conferma che il crampo è decisamente reale.