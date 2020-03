Berlusconi in fuga d’amore con la nuova fiamma. La delusione dell’ex: “Sarai sempre il mio presidente”

Silvio Berlusconi e la sua nuova fiamma, Marta Fascina, in “fuga d’amore” nel lussuoso resort di Bad Ragaz in Svizzera. Una situazione così evidente e sotto gli occhi di tutti da spingere l’ex fidanzata, Francesca Psscale, a diramare una nota ufficiale con cui ha comunicato la fine del suo rapporto con il cavaliere.

La nota ufficiale di Francesca Pascale

“Appare opportuno riconfermare – ha scritto la Pascale – che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la Signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”. Storia finita? Probabilmente sì e “quindi – continua la nota ufficiale – tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti”.

Tuttavia, in un’altra dichiarazione rilasciata all’agenzia Adnkronos, la Pascale non nasconde anche l’amarezza: “Al mio presidente auguro tutta la felicità del mondo. Spero che possa trovare una persona in grado di occuparsi di lui come ho fatto io con lui”. E infine una stilettata ironica: “Fa strano vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il suo cagnolino”. Il riferimento è ovviamente a Marta Fascina.

Marta Fascina, la nuova fiamma di Silvio Berlusconi

La nuova fidanzata di Silvio Berlusconi ha 30 anni, è di Portici. Eletta nel 2018 nella Camera dei Deputati, nella blindatissima Campania 1, è laureata in lettere e filosofia. Nella sua biografia, Marta Fascina risulta come ‘addetta stampa’ e ‘public relation specialist’, ma nel suo passato ci sarebbe anche un’esperienza di pochi mesi nell’ufficio stampa del Milan. Oggi è membro della IV Commissione Difesa della Camera, di cui è anche segretario.

Una storia tutta azzurra che circola nei corridoi parlamentari da tempo, già un paio di mesi. La sua presenza frequente nella residenza di Arcore aveva costretto anche Francesca Pascale a intervenire. A Novella 2000 non nascose che: “Marta Fascina è stata messa al fianco del mio Presidente dalla senatrice Licia Ronzulli. La Fascina è la sua assistente e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore”.