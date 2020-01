Marta Fascina, chi è la nuova fiamma di Silvio Berlusconi, scopri la vita di Marta Fascina

Il cuore del cavaliere torna a battere di nuovo. Pare che Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, abbia lasciato Francesca Pascale e che sia attualmente impegnato con un’altra partenopea. Il suo nome? Marta Fascina, 30enne, nata nella provincia di Reggio Calabria, ma residente da anni nella città di Portici.

Marta Fascina, chi è la nuova fiamma di Silvio Berlusconi?

Marta Fascina è originaria di Melito di Porto Salvo, piccolo paese in provincia di Reggio Calabria. È cresciuta però nella zona di Portici, a Napoli. Ultimate le scuole superiori, la giovane si è trasferita nella capitale, dove si è laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università La Sapienza, diventando una Public Relation Specialist.

Nel 2018 la 28enne è stata eletta alla Camera dei Deputati. Ha lavorato pure come Press Officer and Public relation specialist nell’AC Milan. Secondo quanto riferito da Il Fatto Quotidiano già da luglio del 2018 la Fascina frequentava Palazzo Grazioli: «Lady Marta frequenta assiduamente Palazzo Grazioli e gli aperitivi e le cene cui partecipano anche altre colleghe parlamentari.», scriveva il giornale fondato da Padellaro.

«Nei giorni caldi della fiducia a Conte. A tavola c’erano Ghedini, Gianni Letta, i due capigruppo parlamentari, Bernini e Gelmini, Gregorio Fontana e i più fidati collaboratori dell’ex premier, a cominciare da Licia Ronzulli. E dinnanzi agli sguardi interrogativi dei presenti, Berlusconi ha spiegato: ‘Marta è qui come premio per la sua attività pubblicistica’». La giovane ha scritto, infatti, alcuni articoli su Il Giornale, come sottolinea pure Blitz Quotidiano. Attualmente Marta Fascina è deputato di Forza Italia. Segretario della IV Difesa della Camera dei deputati e responsabile Sicurezza del Gruppo di Forza Italia.