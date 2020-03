Scuole chiuse? All’istituto Fratelli Maristi di Giugliano c’è la didattica digitale

Giugliano. Dopo la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado su territorio nazionale e la conseguente sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo, come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Istituto Fratelli Maristi di Giugliano già da oggi si è adoperato per una didattica a distanza utilizzando Teams e la piattaforma Office 365.

Protagonisti dell’azione educativa digitale – creativa, innovativa, divertente – i ragazzi del liceo scientifico e della scuola media internazionale che hanno svolto lezioni utilizzando tablet, pc e smartphone, direttamente da casa e con enorme entusiasmo condiviso assieme agli insegnanti.

«All’Istituto Fratelli Maristi – afferma il Direttore dell’Istituto, prof. Damiano Forlani – il 90% degli alunni si è presentato all’appuntamento online e il 100% dei docenti è riuscito a fare regolarmente lezione. Sono molto felice dei risultati che stiamo ottenendo ma non si tratta di improvvisazione: il successo di oggi e i feedback positivi ottenuti dai genitori dei nostri alunni, dagli insegnanti e dagli alunni stessi, sono il risultato di un lavoro quotidiano fortemente orientato verso il digitale nelle Aule 3.0 e basato sulla formazione dei docenti all’utilizzo della piattaforma Office 365 e di Teams».

Un esempio di ottima organizzazione: ogni docente terrà lezioni di un’ora e trenta ciascuna durante le quali potrà spiegare, somministrare verifiche ed esercizi, constatare le conoscenze apprese. Certo, non si hanno ancora delucidazioni in merito alle valutazioni e alle presenze da annotare sul registro online tuttavia, tali difficoltà sembrano essere state messe momentaneamente in secondo piano dalla felicità degli alunni di poter vivere questa nuova, intensa, esperienza didattica.