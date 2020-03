“Carabinieri, arrestate il coronavirus: voglio tornare a giocare”, il disegno di un bimbo della zona rossa

“Arrestate il virus, fate presto: voglio tornare a scuola a giocare con i miei amichetti e rivedere le maestre”. Sono le parole di un bambino della zona rossa dette ai carabinieri a presidio di un varco del comune dove abita.

Coronavirus: disegno di un bambino

Thomas ha 4 anni e abita a Somaglia, in provincia di Lodi. Come riporta Tgcom 24, il piccolo ha chiesto ai militari di arrestare il virus perché vuole tornare a giocare. Insomma, anche lui è stufo della quarantena.

Il racconto della mamma

“Si è svegliato con l’idea di fare un disegno da regalare ai carabinieri – ha raccontato la madre a Tgcom24, -. Così ha realizzato un militare con il coronavirus ammanettato e siamo andati a cercarli per poterlo consegnare loro. Quando i due carabinieri ci hanno visti, sono scesi dall’auto, gli hanno chiesto il nome e lo hanno ringraziato per il regalo, colpiti dall’insolita richiesta di mio figlio”, continua la donna. “Uno di loro, poi, gli ha fatto firmare il disegno, ma mio figlio, che era contentissimo di incontrarli, si è così emozionato che, pur sapendo scrivere il suo nome, lo ha scritto da destra a sinistra”.

“E’ stato davvero un bel momento – conclude la mamma del piccolo artista. – Non sono riuscita a fotografare la consegna perché ero molto emozionata anch’io e non sapevo se potevo ritrarre quei due giovani militari, così gentili e disponibili. Ci auguriamo di tornare tutti presto alla normalità, come vuole mio figlio”.