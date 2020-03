Maria Elena Boschi e Giulio Berruti paparazzati al mare: le foto di Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: sarebbe questa la nuova coppia. I due sono stati paparazzati a Fregene da Diva e donna.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: le foto

Già un anno fa l’ex ministro e l’attore erano stati immortalati insieme, in occasione di un party a Milano, e adesso la nuova paparazzata rinverdisce le voci che vogliono i due molto vicini: “Sono innamorati”, azzarda il settimanale.

Tra loro il clima è molto confidenziale in un susseguirsi di sorrisi, sguardi complici e tanti abbracci da innamorati al primo appuntamento. Il settimanale pubblica scatti di un pranzo in riva al mare che si conclude con una tenera passeggiata.

Come mostrano le foto pubblicate, è evidente che la coppia si sia accorta della presenza dei paparazzi in lontananza, tanto da guardare l’obiettivo e dispensare sorrisi.

A proposito della precedente relazione, la Boschi che aveva ben saputo nascondere a tutti il misterioso fidanzato, aveva detto: “Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire che in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi”.

Chi è Giulio Berruti?

Attore tv (classe 1984) è diventato famoso nel 2007 grazie alla serie “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa” nel ruolo del marchese Andrea Van Necker.

Dopo aver conseguito la maturità scientifica e il diploma professionale di odontotecnico, si iscrive all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e nel 2010 consegue la laurea in Odontoiatria e protesi dentaria. Successivamente ha intrapreso la specializzazione in Ortodonzia.

Si avvicina al mondo dello spettacolo lavorando per tre anni come modello e partecipando ai spot pubblicitari tra cui uno diretto dal regista italiano Ferzan Ozpetek.

Come attore comincia da piccoli ruoli, interpreta il ruolo di Roberto nel film Melissa P. (2005). In seguito ha un cameo nel film Scrivilo sui muri, con Primo Reggiani e Cristiana Capotondi. Nel 2006 interpreta il ruolo di Thomas nella miniserie tv La freccia nera.

Tuttavia la notorietà e il successo arrivano nel 2007 grazie alla serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Nel 2016 è uno dei protagonisti sia nella serie Matrimoni e altre follie nel ruolo dell’affascinante cuoco Rocco Borgia e sia in Squadra antimafia – Il ritorno del boss dove interpreta il ruolo di Carlo Nigro, il nuovo vice-questore della Duomo e diventa protagonista, sostituendo Marco Bocci.

Due anni dopo, nel 2018, Berruti risalta ancora una volta grazie alla vittoria del talent show Dance Dance Dance insieme all’attrice Cristina Marino.

Nel 2019, Berruti entra nel cast del film “Gabriel’s Inferno”. L’attore veste i panni del protagonista, il professor Gabriel Emerson. La sua uscita è prevista per la primavera del 2020.