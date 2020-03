Memo Remigi: moglie, età, canzoni, figli. Emidio Remigi detto Memo è un cantante, paroliere, conduttore radiofonico e televisivo italiano.Di recente è ospite fisso di Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi su LA7.

Memo Remigi: moglie, figli

Per quanto concerne la sua vita privata, Memo Remigi è sposato con Lucia Russo. Ha un figlio di nome Stefano.

Memo Remigi: età

E’ nato a Erba, il 27 maggio 1938. Ha 81 anni.

Carriera e canzoni di Memo Remigi

E’ stato scoperto da Giovanni D’Anzi, inizia a esibirsi nei primi anni sessanta. Dopo avere vinto il “Festival della canzone di Liegi” con Oui, je sais, ottiene un contratto discografico con la Karim, etichetta con cui incide i primi 45 giri.

Nell’ottobre 1964 passa alla Ri-Fi, e nel 1965 partecipa a Un disco per l’estate con la canzone Innamorati a Milano, con testo di Alberto Testa, e che sarà il suo maggiore successo come interprete.

Nel 1967 esordisce al Festival di Sanremo in coppia con Sergio Endrigo con la canzone Dove credi di andare. Tornerà a Sanremo altre due volte, nel 1969 con Una famiglia, in coppia con Isabella Iannetti, testo di Alberto Testa, e nel 1973 con Il mondo è qui. Negli anni successivi Remigi si dedica soprattutto alla scrittura componendo, tra l’altro, per Shirley Bassey e Ombretta Colli.

È del 1974 la raccolta di canzoni dedicate a Milano nell’album dal titolo Emme come Milano, testi di Alberto Testa, Torna a casa mamma è una delicata canzone interpretata nel 1977 con suo figlio Stefano di otto anni. Dopo essere passato alla Ri-Fi partecipa con Arrigo Amadesi alla composizione di La notte dell’addio, testo di Alberto Testa e musica Giuseppe Diverio e la musica di Io ti darò di più, testo di Alberto Testa, portata al successo da Orietta Berti e Ornella Vanoni; scrive inoltre canzoni divertenti quali Salvatore, incisa da Ombretta Colli. Nel 1977 conduce la trasmissione Il mercante in fiera su Antenna 59, tv locale di Cernobbio (Como).

Compone anche diverse canzoni per bambini partecipando come autore a varie edizioni dello Zecchino d’Oro, vincendo l’edizione del 1979 con la canzone Un Bambino.

Dai primi anni settanta comincia a lavorare assiduamente come conduttore radiofonico.

È conduttore di programmi televisivi su emittenti private prima di passare a programmi per la Rai.

Remigi si cimenta anche come attore teatrale nella commedia Un angelo calibro 9, al fianco di Arnoldo Foà, Rosanna Schiaffino e Lia Zoppelli. Nel 2006 è testimonial della LILT per la Campagna contro il fumo con la canzone-video Basta, basta, sigaretta. Incide anche due CD dal titolo Canzoni di sempre dedicati a Giovanni D’Anzi e Gorni Kramer.

Nel 2008 è uscito con un doppio CD dal titolo Sembra ieri, che raccoglie i suoi successi, canzoni su Milano e brani inediti.

È stato candidato nelle liste dell’Unione di Centro per la Lombardia in vista delle elezioni regionali del 2013