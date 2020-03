Chi è Mirko Matteucci: moglie, oggi, curiosità, Sanremo

Chi è Mirko Matteucci: moglie, oggi, curiosità. Oggi ospite di Vieni da me di Caterina Balivo.

Chi è Mirko Matteucci?

Fedelissima spalla di Diego Bianchi, in arte Zoro, prima a ‘Gazebo’ poi a ‘Propaganda Live’ su La7, Mirko Matteucci – detto Missouri 4 – qualche mese fa è stato assente dal programma di La7. A Propaganda era noto per le sue scorribande in lungo e largo per l’Italia, al fianco del noto presentatore televisivo, ma anche di Leonardo Parata, improvvisamente è scomparso. Prima di apparire in tv era un tassista.

Mirko Matteucci Sanremo

In occasione del 70esimo Festival di Sanremo, il personaggio televisivo è stato inviato dell’Altro Festival condotto da Nicola Savino. L’ex tassista romano ha aperto infatti le puntate del programma andato in onda dopo la serata dell’Ariston, per la prima volta in diretta su Raiplay.

Mirko Matteucci: oggi

Egli stesso aveva di fatto annunciato il ritorno televisivo con un tweet: “Dice che ogni lungo viaggio comincia con il primo passo… e allora famolo sto passo, no?! Dajeeee!”. Il suo addio dai programmi condotti da Zoro era stato un tormentone e Mirko Matteucci non ha mai veramente chiarito cosa fosse successo. A quanto pare, ci sarebbero stati problemi personali.

“Mirko sta bene – ha rassicurato Diego Bianchi durante una puntata – a noi dispiace questa situazione che si è creata, molto semplicemente d’estate si stacca. Ci si sente, poco, niente, dipende dai livelli di confidenza. Mirko Matteucci non si è più sentito. Ad un certo punto ci ha mandato a dire ‘organizzatevi senza di me’. Noi ci siamo guardati: ‘ma dice veramente?’”.

Mirko Matteucci: moglie

Ha confermato di avere una compagna durante Vieni da me di Caterina Balivo ma non si conosce la sua identità.