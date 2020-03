Licata-Giugliano, rinviata la partita a data da destinarsi

La partita che avremmo dovuto disputare in Sicilia domenica prossima è stata rinviata a data da destinarsi. La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio di tutte le gare in programma Domenica 8 marzo 2020 relative ai gironi A – E – G – H – I.

Licata-Giugliano, rinviata la partita

“La salute conta più di qualsiasi cosa. Il calcio è della gente, ma se non ci sono le condizioni per far disputare una partita di pallone è giusto fermarsi” commenta il direttore generale Giovanni Garofalo.

(Comunicato stampa)