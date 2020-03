Elezioni suppletive Roma, i risultati. Vince Gualtieri con il 62,2%

Elezioni suppletive Roma: vince Gualtieri. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, del Partito Democratico, è stato eletto alla Camera alle elezioni suppletive a Roma nel collegio dove alle scorse elezioni aveva vinto Paolo Gentiloni, poi nominato commissario europeo agli Affari Economici.

Elezioni suppletive Roma: i risultati

L’affluenza di ieri, 1 marzo, è stata del 17,66% pari a 32.880 elettori. Gualtieri ha ottenuto il 62,2% dei voti pari a 20.304 preferenze. Maurizio Leo, candidato del centrodestra, ha ottenuto il 26% dei voti, mentre Rossella Rendina, del Movimento 5 Stelle, ha ottenuto poco più del 4%.

Gualtieri era sostenuto da Pd, Italia Viva, Sinistra Italiana e Articolo Uno. Erano 7 i candidati al collegio uninominale della Camera: oltre a Gualtieri, Leo e Rendina, in campo c’erano anche la ginecologa Elisabetta Canitano di Potere al Popolo, l’ex deputato Marco Rizzo del Partito Comunista, Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia e Luca Maria Lo Muzio per gli europeisti di Volt.

Roberto Gualtieri (centrosinistra) – 62,2 per cento (20.304 voti)

Maurizio Leo (centrodestra) – 26 per cento (8.508 voti)

Rossella Rendina – (M5S) – 4,3 per cento (1.422 voti)

Marco Rizzo (Partito comunista) – 2,6 per cento (855 voti)

Elisabetta Carnitano (Potere al popolo) – 2,4 per cento (785 voti)

Mario Adinolfi (Popolo della famiglia) – 1,3 per cento (432 voti)

Luca Maria Lo Muzio (Volt) – 0,9 per cento (316 voti)

Elezioni suppletive Roma, Gualtieri: “Rafforza l’azione di governo”

“Sono molto soddisfatto per questo risultato e sono onorato per la fiducia che i cittadini ci hanno accordato. E’ un successo che premia la coalizione di centrosinistra e rafforza l’azione di governo”, ha detto il ministro Roberto Gualtieri al comitato elettorale al Circo Massimo.

Le dichiarazioni di Maurizio Leo

“Si perdono battaglie ma non la guerra. E noi abbiamo un progetto che è vincente”, ha detto Maurizio Leo intervenendo al comitato elettorale di Fdi ed ha aggiunto: “Ringrazio Giorgia Meloni, al prossimo appuntamento saremo vittoriosi”. “Mi auguro adesso che il ministro si occupi delle tematiche del territorio”, ha proseguito rimarcando: “La competizione tra me e Gualtieri è stata impari. Lui ministro di economia e finanze io un professionista. Adesso occorre riflettere se in campagna elettorale ci si può presentare in una posizione di rilevanza”. Quindi ha concluso rilevando che “il Centrodestra ha mantenuto le posizioni raggiunte in precedenza. I Cinque stelle sono in flessione notevole e rispetto sia alle politiche che alle europee”.

Chi è Roberto Gualtieri

E’ l’attuale ministro dell’Economia del Governo Conte II. Dal 7 giugno 2009 al 5 settembre 2019 è stato deputato europeo del Partito Democratico. Nel luglio 2014, è stato eletto Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento Europeo. È professore di Storia contemporanea all’università La Sapienza di Roma, è stato in passato vicedirettore dell’Istituto Gramsci e ha fatto parte delle varie incarnazioni della sinistra negli anni Novanta e poi nei primi anni Duemila, prima di entrare nel PD al momento della sua fondazione. Fra il 2001 e il 2006 fu membro della segreteria di Roma dei Democratici di Sinistra, uno dei due partiti predecessori del PD, e fece parte della commissione che scrisse il manifesto fondativo del partito.