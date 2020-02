Afragola, le nuvole formano l’immagine del volto di Gesù: “Emozione indescrivibile”

Afragola. Ad Afragola in provincia di Napoli, è accaduto un fatto che tanti fedeli hanno interpretato come un segno: una formazione di nuvole che traccia quello che a centinaia di persone sembra il volto di Gesù. A scattare la foto è stata l’utente Berenice Tremiterra, che ha poi condiviso l’immagine su Facebook, dove è poi diventata ben presto virale.

La donna ha raccontato a NapoliToday l’emozionante momento: “Ho pensato che nulla accade per caso, e quell’immagine dal cielo del Volto di Gesù è stato un messaggio d’amore per noi. In quel momento eravano in quattro, stavamo tornando a casa dopo essere state da un bambino autistico che si chiama Genny. Stavamo parlando del pomeriggio trascorso con lui, dell’emozione che ci trasmettono questi ragazzi quando all’improvviso è comparso Gesù. L’emozione e lo stupore non so descriverla, mi mancano le parole”.