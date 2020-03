Coronavirus in Puglia, i casi salgono a 5: positivi al virus un 29enne e una 74enne

Due nuovi casi di Coronavirus si registrano in Puglia. Sono infatti risultati positivi al tampone un 29enne di Bari e una 74enne residente ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia.

Coronavirus in Puglia, i casi salgono a 5

Il giovane avrebbe contratto il virus in Lombardia, dove vi lavora, e avrebbe avvertito i sintomi in Puglia. Le sue condizioni sono stabili. Anche quelle della 74enne non destano preoccupazioni: non è stato necessario il ricovero in ospedale.

A comunicarlo il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Il laboratorio di microbiologia e virologia del Policlinico di Foggia ha rilevato un nuovo caso di Covid19: si tratta di una donna di 74 anni, sorella di un uomo contagiato e rilevato positivo all’ospedale di Cremona che era stato in visita in Puglia. Un altro fratello del contagiato in Lombardia è risultato negativo”. Lo riferisce il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base di quanto gli hanno appena riferito il direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia Vitangelo Dattoli e il direttore generale della Asl Vito Piazzolla.

I contagiati in quarantena

“Tutte le altre persone che sono state in stretto contatto con i contagiati si trovano adesso in quarantena presso i rispettivi domicili, la catena dei possibili contagi è stata così circoscritta”, ha detto il governatore della Puglia.

Sono in tutto 5 finora i casi di positività nella regione: tre di Torricella, in provincia di Taranto, dei quali solo uno ricoverato all’ospedale ‘Moscati’ ma in buone condizioni, un paziente di 29 anni ricoverato nel Policlinico di Bari, e la signora del foggiano.