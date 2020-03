Coronavirus, salta matrimonio a Caserta: coppia di promessi sposi in quarantena

Il Coronavirus fa saltare le nozze di una coppia casertana. A riportare il curioso episodio è il Corriere del Mezzogiorno. Si tratta di due persone imparentate con la 24enne di San Clemente, risultata positiva al tampone dopo il breve soggiorno di una settimana fa a Milano.

Caserta, salta matrimonio per colpa del coronavirus

Come riferito dal “Corriere del Mezzogiorno” la coppia avrebbe infatti incontrato la giovane per uno scambio di auguri in vista delle nozze. I due non sono contagiati ma stanno comunque rispettando il periodo di quarantena consigliato dai medici e dal protocollo sanitario per scongiurare il pericolo di contagio. Un evento inatteso che sta ostacolando l’organizzazione stessa della cerimonia. Peraltro i due avrebbero già deciso di posticipare il viaggio di nozze.

Peggio ancora è andata ad una coppia originaria del Casertano che vive a Codogno, epicentro dell’emergenza. Il rito civile era stato fissato in Municipio per il 23 febbraio, ma hanno dovuto disdire tutto in fretta e furia anche per non far arrivare i parenti dalla Lombardia. Al momento, dopo aver avvisato ristorante, fotografo e gli altri coinvolti, è stata fissata una data in estate. Non si sa invece a quando saranno rimandate le nozze della nuova coppia “divisa” dal coronavirus.