Palermo, festa in corsia per il compleanno della paziente affetta da Coronavirus

Palermo. In occasione del suo 66esimo compleanno, le hanno organizzato una festa in corsia. Gli operatori sanitari del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cervello di Palermo si sono autotassati per comprare alla turista bergamasca affetta da Coronavirus una torta e dei regali personali.

Palermo, festa di compleanno per paziente affetta da Coronavirus

La donna, che da ieri sta bene e non ha più la febbre, ha festeggiato nella sua stanza di isolamento a pressione negativa con gli alcuni medici e infermieri. Tutto il personale sanitario era protetto con tute integrali, calzari e mascherine per evitare il contagio.

Contagiati guariti

Intanto in Sicilia tre dei quattro pazienti risultati positivi ai test sul coronavirus sono guariti e un quarto è in fase avanzata di guarigione. Negli ospedali, dopo i primi giorni di preoccupazione per gli allarmi provenienti dal resto d’Italia, la situazione è sotto controllo.

“In Sicilia, ribadisco, non esiste un focolaio: i casi registrati riguardano persone giunte dalla Lombardia”, ha detto Razza.