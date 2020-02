Chi è Tommaso Paradiso: età, vita privata, canzoni e fidanzata di Tommaso Paradiso

Ex frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso è uno dei cantautori indie più seguiti e amati dal pubblico italiano. Scopriamo alcune curiosità su di lui: età, vita privata, canzoni, fidanzata.

Tommaso Paradiso, età

Tommaso Paradiso nasce a Roma il 25 giugno del 1983. Ha dunque 37 anni.

Vita privata

Nato nel quartiere romano di Prati, Paradiso ha frequentato il liceo classico ed è laureato in filosofia. In un’intervista ha dichiarato di essersi approcciato alla musica all’età di 11 anni, nel 1994, dopo aver ascoltato Definitely Maybe degli Oasis.

Nel 2009 ha fondato i Thegiornalisti insieme a Marco Antonio “Rissa” Musella e a Marco Primavera, debuttando due anni più tardi con l’album Vol. 1. Il gruppo ha in seguito acquisito notorietà con gli album Fuoricampo (2014) e Completamente Sold Out (2016) e con il singolo inedito Riccione (2017), esibendosi in tutta Italia.

Tommaso Paradiso, canzoni

Nel 2015 compone la musica del singolo Luca lo stesso di Luca Carboni, brano che ottiene un buon successo commerciale. Due anni più tardi collabora alla scrittura del singolo L’esercito del selfie di Takagi & Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa, oltre a risultare coautore di Mi hai fatto fare tardi di Nina Zilli, Partiti adesso di Giusy Ferreri e Autunno di Noemi. Sempre nel 2017, insieme ai Thegiornalisti, ha partecipato al singolo Pamplona di Fabri Fibra; successivamente scrive Una vita che ti sogno per Gianni Morandi.

Nel 2018 partecipa con Elisa al brano Da sola/In the Night di Takagi & Ketra e scrive E se c’era… per Francesca Michielin. Nello stesso periodo ha collaborato con Franco126 al singolo Stanza singola, uscito il 18 gennaio 2019.

Nel 2019 torna a collaborare con Takagi & Ketra per il singolo La luna e la gatta, che ha visto anche la partecipazione di Jovanotti e Calcutta. Con lo stesso Calcutta, Paradiso ha scritto il singolo Tequila e San Miguel di Loredana Bertè. In seguito ha composto Come i pesci, gli elefanti e le tigri per il Piccolo Coro dell’Antoniano. Il 17 settembre 2019 ha annunciato il proprio abbandono dai Thegiornalisti per intraprendere la carriera da solista.

Fidanzata

Tommaso Paradiso è fidanzato con Carolina Sansoni. La giovane nasce a Roma nel 1989, dopo il conseguimento del diploma la ragazza si trasferisce a Londra per studiare all’Istituto Marangoni, infatti il mondo della moda è sempre stato il suo grande amore; negli anni successivi Carolina Sansoni vola a New York dove continua i suoi studi per infine debuttare nel campo dell’imprenditoria inaugurando la propria attività.

Stando a quanto emerso online, il primo incontro tra la ragazza e il cantante sarebbe avvenuto nel 2017 durante una partita di calcetto dove Tommaso Paradiso sarebbe rimasto folgorato dal fascino della ragazza decidendo di volerla conquistare a tutti i costi.

Dopo un periodo di corteggiamento, la coppia avrebbe deciso di unire le proprie strade, infatti ormai da anni i due ragazzi formano una delle coppie più affiatate dello showbiz italiano.