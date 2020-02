Mister Felicità: trama, cast, curiosità e trailer del film con Alessandro Siani su Raitre alle 21:20

Stasera sui Rai 3 alle 21 e 20 il film “Mister Felicità” con Alessandro Siani. La commedia del 2017 è la terza diretta dall’attore partenopeo dopo “Il principe abusivo” e “Si accettano miracoli“. Oltre ad essere registra, qui è anche attore protagonista, soggettista e autore.

Mister Felicità: trama

Mister Felicità mostra la vicenda di Martino, uno sfaticato che vive in Svizzera dalla sorella, Caterina. La donna per un incidente d’auto non può più lavorare ed inoltre ha bisogno di cure. Martino prende dunque il posto di Caterina e diventa uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, mental coach.

Il dottore si assenta e Martino si finge il suo assistente, dandosi il nome di Mister Felicità. Arianna, famosa campionessa di pattinaggio in crisi a causa di una caduta, diventa sua paziente. Dopo un po nasce un rapporto più profondo tra i due. La loro storia d’amore s’intreccia però con la crisi tra l’inflessibile madre dell’atleta ed il dottor Gioia, che si scopre essere il padre della ragazza, separatosi dalla consorte molti anni indietro.

Cast, curiosità e trailer del film

“Mister Felicità” gode di un cast volto alla risata. Infatti oltre ad Alessandro Siani che interpreta il protagonista Martino, nel cast sono presenti anche Diego Abatantuono nei panni del dottor Guglielmo Gioia, Carla Signoris nel ruolo di Augusta ed Elena Cucci nella parte di Arianna Crof. A completare il quadro ecco anche Cristiana Dell’Anna, Caterina nel film, e Yari Gugliucci che interpreta Procolo.

Il film registra la prima esperienza di collaborazione tra Diego Abatantuono e Siani. Un incontro questo tra un caposaldo della commedia all’italiana e il nuovo prodotto nazionale che avanza. L’attore milanese è rimasto colpito dal comico partenopeo: “Non conoscevo Alessandro come regista e mi ha stupito. Non pensavo fosse così attento e partecipe nel realizzare questa parte del lavoro. È stato anche molto accurato nel montaggio, evitando sbrodolamenti”, ha dichiarato in occasione del lancio del film.

Elena Cucci, che interpreta la pattinatrice Arianna Croft, ha dovuto allenarsi parecchio per risultare fisicamente credibile a livello interpretativo ma il suo duro lavoro è stato premiato: “Mi sono allenata sia in palestra sia sulla pista di pattinaggio, seguita dalla mia allenatrice e da un coreografo. Tanti lividi ma anche tanta soddisfazione, per poter pattinare il più possibile, affiancata da atlete eccellenti che sono state le mie controfigure”.

Dove vederlo e trailer

Il film “Mister felicità” è arrivato al cinema il primo gennaio 2017, mentre il trailer ufficiale è stato presentato a novembre 2016. Questa sera a partire dalle 21 e 20 si può guardare il film su Rai 3 oppure in diretta e in tempo reale su Rai Play.