Scampia in ansia per Roberta: sparita nel nulla insieme ai figlioletti

Paura a Scampia per la scomparsa di Roberta Faella, una giovane mamma sparita nel nulla insieme ai due figli. La famiglia della giovane chiede la massima condivisione su Facebook per rintracciarla. Con lei la figlia e il figlio, entrambi di pochi anni.

Scampia, ansia per Roberta Faella: sparita nel nulla

Secondo quanto denunciati dai parenti, la donna è scomparsa da 24 ore insieme a i suoi due piccoli: “Sono passate quasi 24 ore che non si hanno vostre notizie – si legge su Facebook – sei uscita ieri mattina con i tuoi bambini e non sei rientrata. Io prego con il cuore in mano tutti i miei amici di Fb di condividere il più possibile. È mia cugina e loro sono i miei nipoti é di Scampia,vi prego aiutatemi: siamo tutti disperati”.

Quello di Roberta potrebbe anche essere un allontanamento volontario dovuto ad un rapporto col marito che – secondo alcune testimonianze – era diventato burrascoso. L’appello dei familiari ha fatto presto il giro del web.