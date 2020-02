Chi è Chiwetelu Ejiofor: vita privata, ex moglie, anni, altezza e curiosità

Questa sera in tv a canale 5 andrà in onda il film “12 anni Schiavo” diretto da Steve McQueen. L’attore londinese Chiwetelu Umeadi Ejiofor vestirà i panni di Solomon Northup, talentuoso violinista di colore, vive libero nella cittadina di Saratoga Springs (nello Stato di New York) con la moglie Anne e i figli Margaret e Alonzo.

Ingannato da due falsi agenti di spettacolo, si reca con questi a Washington, dove – dopo essere stato drogato – viene imprigionato, frustato, privato dei documenti che certificano la sua libertà e portato in Louisiana, dove rimarrà in schiavitù fino al 1853, cambiando per tre volte padrone e lavorando principalmente nella piantagione di cotone del perfido schiavista Edwin Epps.

Chi è Chiwetelu Umeadi Ejiofor

Nasce a Londra il 10 luglio del 1977 da genitori nigeriani, una farmacista e un medico. L’altezza complessiva dell’attore è di 178 centimetri. Il padre muore in un incidente d’auto e il piccolo Chiwetel resta ferito e ne riceve le cicatrici ancora visibili sulla fronte. Inizia a recitare a 13 anni a scuola e nelle produzioni del National Youth Theatre e si iscrive poi alla London Academy of Music and Arts.

La carriera

All’età di 19 anni è l’occhio attento di Steven Spielberg a scoprirlo e a offirgli un ruolo in Amistad, prestigioso film del suo debutto. Nel 1995 interpreta Otello in due allestimenti teatrali. Seguono poi apparizioni cinematografiche e televisive, in Piccoli affari sporchi di Stephen Frears, che è il primo film che lo vede protagonista, e nella serie tv Trust. Nel 2000 viene premiato per le sue performance teatrali, tra le quali il ruolo di Romeo in Romeo e Giulietta. Nel 2003 è nel cast del grande successo Love, Actually e l’anno successivo sono tre i film in cui recita, tra cui Lei mi odia di Spike Lee e Melinda e Melinda di Woody Allen. Nello stesso periodo è attivissimo con grande successo in programmi radiofonici e a teatro.

Nel 2005 si fa apprezzare per il ruolo dell’antagonista in Serenity di Joss Whedon e sempre in America interpreta Doppia ipotesi per un delitto, per tornare in Inghilterra e lavorare in Kinky Boots dove canta e balla en travesti e per cui vince un meritato Golden Globe. Dopo l’action Inside Man, ancora diretto da Spike Lee, arriva il ruolo del rivoluzionario in I figli degli uomini di Alfonso Cuaròn.

Vita privata

L’attore si è negli anni rivelato essere piuttosto restìo a condividere dettagli circa la sua vita privata e sentimentale. È tuttavia noto che Ejiofor aveva una relazione con la modella canadese Sari Mercer. La coppia si è tuttavia separata nel 2015, senza rilasciare dichiarazioni a riguardo.

Curiosità del film 12 anni Schiavo