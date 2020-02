Napoli. Tragedia sfiorata a causa del maltempo: finestra “trafigge” auto

Napoli. A causa del forte vento nella gioranta di ieri una finistra blindata è caduta in strada colpendo e trafiggendo un’auto in sosta. Il fatto è accaduto a Posillipo, quartiere di Napoli. Fortunatamente all’interno e nei pressi della vettura non c’era nessuno. Increduli i residenti e i passanti che hanno assistito alla scena. La foto postata sui social ha fatto immediatamente il giro del web. La finestra, dal peso consistente è volata a causa delle forte raffiche di vento.

Vento forte, danni anche a Marano

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20 a Maranoa a causa delle forti raffiche di vento è volata una lamiera colpendo alcuni tralicci. Il forte boato ha allarmato molto residenti della zona. Subito dopo il forte rumore provato dall’incindete la corrente è saltata per circa 2 ore. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia e gli operai dell’Enel.

