Campania, nessun caso di coronavirus. Crescono i contagi in Lombardia e Veneto

In Campania nessun caso di Coronavirus. Al momento non si registrano contagiati in tutte le province campane (Napoli, Caserta, Avellino, Salerno e Benevento). Stessa situazione positiva si rileva in Puglia, Calabria, Abruzzo, Sardegna e Molise. L’unica regione al Sud è la Sicilia, dove il virus è stato portato da una turista bergamasca in vacanza.

Coronavirus in Campania

Ieri nella sede del palazzo di governo di Napoli si è svolto un incontro tra i prefetti della Campania, per un punto di situazione sulle attività in corso sul territorio regionale in relazione all’emergenza Coronavirus.

“A conclusione della riunione in videoconferenza con il premier, i ministri e i presidenti delle Regioni – si legge in un comunicato -, sono state acquisite le direttive del governo anche in merito alle eventuali chiusure degli istituti scolastici e università e allo svolgimento dei concorsi. Su indicazione della Protezione civile nazionale, del ministero della Salute e degli altri ministeri competenti, nelle regioni dove non si sono verificati casi positivi al coronavirus (come al momento in Campania) non esiste la necessità di bloccare la didattica. Non vi sono quindi da parte del governo provvedimenti di chiusura di scuole e università che riguardano la Campania”.

Tutti i casi sospetti di coronavirus hanno dato esito negativo al test. La decisione di alcuni comuni di disporre la chiusura degli istituti scolastici, come Villaricca, San Sebastiano al Vesuvio o Casoria, risponde alla necessità di sanificare gli ambienti e renderli più salubri per scongiurare eventuali ipotesi di contagio. Non ci sono altre ragioni.

Nelle altre regioni: primo caso nelle Marche

Il bilancio intanto nel resto d’Italia cresce: 325 contagiati di cui 11 morti il bilancio del virus. Le regioni coinvolte ora sono ben 9. 240 casi con 9 vittime in Lombardia; 45 casi con 2 morti in Veneto; 26 casi in Emilia Romagna; 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia; 2 in Toscana e Liguria; 1 in Alto Adige.

Primo caso nelle Marche. Ieri le autorità sanitarie hanno diffuso il risultato positivo di un campione analizzato. Lo fa sapere la Regione Marche. «Il campione, proveniente dalla provincia di Pesaro, sarà inviato al Centro diagnostico di riferimento nazionale dell’Istituto superiore di sanità. Solo al seguito di questo secondo controllo si potrà effettivamente confermare il caso di Nuovo Coronavirus». Ora il «paziente è stato isolato a domicilio e in buone condizioni di salute».

A Palermo in via eccezionale le scuole resteranno chiuse da oggi a lunedì. Da oggi e sino a lunedì 2 marzo sospese le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio Metropolitano di Palermo. Il provvedimento è stato adottato dal Presidente della Regione Musumeci.