E’ una donna di 76 anni l’undicesima vittima del Coronavirus in Italia. L’anziana donna era ricoverata da oggi in rianimazione per complicanze respiratorie. A dar notizia del nuovo decesso è la Regione Veneto.

Coronavirus, morta una donna a Treviso: aveva già patologie pregresse

La signora era ricoverata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Treviso ed era stata trovata positiva al coronavirus. La vittima, che aveva pregresse patologie definite importanti, è deceduta alle 18.10 per complicanze respiratorie sopraggiunte nelle ultime ore.

Durante la conferenza stampa che si è svolta alle 18 il commissario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli ha spiegato che i contagi totali sono al momento 322, con un incremento di 39 contagiati rispetto al bollettino della mattinata, sul territorio nazionale. Le tre vittime di oggi che si aggiungono alle precedenti sette provengono tutte dalla Lombardia. In Sicilia il numero dei contagiati sale a tre.