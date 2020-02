I nostri figli: trama, cast, curiosità e trailer del film

Questa sera a partire dalle 21 e 20 su Rai 1 in onda il film “I nostri figli“, del 2018 diretto da Andrea Porporati. Nel cast una bravissima Vanessa Incontrada. La pellicola tratta i temi dell’adozione, del femminicidio e anche della voglia di portare avanti una famiglia numerosa.

I nostri figli: trama

La vicenda racconta di Roberto e Anna Falco. Una coppia che vive a Senigallia con alle spalle un matrimonio riuscito e due figli. Roberto è un piccolo imprenditore edile, mentre Anna è una dipendente di un centro commerciale. La famiglia ben presto deve però fare i conti con una tragedia. Elena Di Stefano, cugina siciliana di Roberto, è stata uccisa in Sicilia dall’ex marito. La donna aveva tre figli, Luca, Giovanni e Claudio.

Roberto e Anna, dunque, di fronte alla solitudine e al futuro vuoto di questi tre bambini siciliani, compiono una scelta che solo il cuore può dettare: prenderli subito in affidamento, per poi in seguito, dopo mille difficoltà, procedere alla loro adozione. La “nuova” famiglia dei Falco a questo punto deve però fare i conti con i nuovi equilibri sentimentali e le difficoltà economiche. Anna e Roberto però hanno la consapevolezza che la loro scelta ha un valore affettivo e sociale irrinunciabile. Nonostante i sacrifici, nonostante la condizione finale di “nuovi poveri” in cui si ritrovano, l’esempio dell’amore coraggioso di Anna e di Roberto Falco fortifica e unisce proprio la loro “nuova” famiglia.

La tenacia e la responsabilità dei due genitori verso i loro cinque figli diventa una forma di impegno civile nella quotidianità. E’ un moto del cuore, che non si insegna a parole, ma si vive. Nel Paese che ha il primato della natalità più bassa d’Europa, Roberto e Anna non sognano l’eterna giovinezza, ma fanno i conti col mondo che domani apparterrà ai loro figli e anche ai figli che non hanno generato. Per migliorarlo. Per renderlo più umano.

Cast, curiosità e trailer

“I nostri figli” vanta un cast di eccellenza. Difatti nel film troviamo Vanessa Incontrada che interpreta Anna Falco, la mamma coraggiosa che, insieme con il marito Roberto, interpretato da Giorgio Pasotti, decide di accogliere in casa sua i tre figli ‘imprevisti’. Con loro ci sono anche Marzia Ubaldi nel ruolo di Giulia e Monica Dugo, che veste invece i panni della psicologa Sara. Annalisa Insardà ha il ruolo di Lorenza Carbone e Jerry Mastrodomenico interpreta Ialongo.

“I nostri figli” è il terzo film di una vera e propria trilogia portata sul piccolo schermo in questi anni da Viale Mazzini composta da Lea, dedicato a Lea Garofalo, dal film su Lucia Annibali, una storia nella quale una donna impara di nuovo ad amare sé stessa e ad avere giustizia, e appunto da questo film” ha rivelato il direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta.

Vanessa Incontrada, invece, commentando il film, ha dichiarato: “I veri protagonisti non siamo io e Giorgio ma i veri genitori che hanno dato vita a questa vicenda. Non so se farei quello che hanno fatto loro, bisogna trovarsi in situazioni del genere per poter decidere. Durante le riprese mi hanno raccontato tanto di quanto hanno sofferto. In ogni caso, quando si comincia un film non si è più quelli di prima. Una riflessione che vale soprattutto per un film come questo che ti cambia davvero”.

I protagonisti di “I nostri figli” si ispirano a persone reali, sebbene con la libertà propria di un’opera di finzione. Si chiamano Carmelo Calì e Paola Giulianelli, coppia di Senigallia che ha adottato tre bambini orfani di femminicidio. Per conoscere meglio i personaggi e la vicenda possiamo dare uno sguardo pubblicato da askanews il 4 dicembre del 2018.