Castellammare, malore durante la corsa: Antonio muore in strada

Dramma a Castellammare di Stabia. Questa mattina un uomo, Antonio Scelzo, è morto mentre faceva footing sul marciapiede di Viale Europa. Sarebbe deceduto a seguito di un improvviso malore.

Castellammare di Stabia, morto durante una corsa

La tragedia si è consumata nei pressi dell’hotel Palma. Il runner era uscito di casa per una corsa mattutina e si stava allenando in compagnia di amici quando, intorno alle 8, si è accasciato al suolo in preda a un malore. I presenti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto è giunta immediatamente un’ambulanza e due auto dei carabinieri. I tentativi di rianimazione effettuati dai camici bianchi sul corpo di Antonio Scelzo sono stati inutili.

La zona è stata transennata in attesa del medico legale. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, a perdere la vita è stato un runner che sarebbe stato colpito da malore. Sul posto presenti anche i familiari, tra cui la moglie, in lacrime.